Употребление названия города в этом году возросло, вероятно, из-за Дня Огурца и 1000-летия города.

Эксперты в области филологии представили список из 50 слов, претендующих на звание «Слово года-2024». В этом рейтинге оказались такие слова, как «скуф», «альтушка», «тапать» и, что стало неожиданностью, Суздаль. Употребление названия города в этом году возросло, вероятно, из-за Дня Огурца и 1000-летия города.Специалисты должны выбрать слово, которое наилучшим образом отражает общественные настроения и культурные тенденции. Основные критерии отбора - актуальность, популярность и влияние на людей.Полный список выглядит следующим образом: альтушка, аскеза, баланс, беспилотник, волонтер, выборы, вспышка на Солнце, душный, замедление, инфобизнес, инфляция, иноагент, искусственный интеллект, коллаборация, кибератака, компетенция, космос, любовь, ментальное здоровье, миграция, мир, мобилизация, нейронка, нейротренинг, ожидание, олимпиада, осознанность, отмена, откликается, переговоры, перемены, победа, правда, Пушкин, русский, СВО, сказка, скуф, справедливость, стойкость, Суздаль, семья, терроризм, тапать, труд, трушность, ценности, цифровизация, чиназес и эмпатия.