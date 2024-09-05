По обвинению в краже с банковского счёта перед судом предстанет 18-летняя жительница Петушинского района.

По обвинению в краже с банковского счёта перед судом предстанет 18-летняя жительница Петушинского района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Следствие установило, что летом текущего года девушка попросила пьяного незнакомца приобрести ей сигареты. Гражданин согласился и оплатил покупку с помощью мобильного банковского приложения. Подозреваемая заметила, что на счету мужчины лежит много денег, и решила их украсть.Девушка хитростью завладела телефоном потерпевшего, перечислила себе 130 тыс. рублей и уехала на велосипеде.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.