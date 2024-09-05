Правительство области продолжает работу по сохранению малых рек региона, заявили представители властей.

Владимирская область разработала план по очистке 15 малых рек, однако финансирование остается проблемой. Правительство региона продолжает работу по сохранению малых рек, заявили представители властей. Это заявление совпало с публикацией доклада о состоянии экологии в области, где отмечается, что реки находятся в плохом состоянии: они либо грязные, либо очень грязные.Исключение составляет только небольшая река Ундолка ниже Лакинска, которая признана «экстремально грязной». Каждый год удается очищать лишь одну-две реки, и то при условии выделения средств из столицы.В 2023 году областное Министерство природных ресурсов подготовило документы для очистки более крупной реки Клязьмы, которая будет очищаться на территории Владимира и Суздальского района. Проекты по очистке 13 малых рек готовы уже второй год. Ближайшая запланированная очистка — речки Волшник в Вязниках, намеченная на 2025-2026 годы. В течение трех лет подряд будет проводиться очистка реки Колпь у поселка Красная Горбатка. Однако власти подчеркивают, что для реализации этих планов потребуются сотни миллионов рублей.