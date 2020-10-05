Поздравления с профессиональным праздником принимает и преподаватель английского языка Инна Алексеевна Кутузова.

Сегодня День учителя. Поздравления с профессиональным праздником принимает преподаватель английского языка Инна Алексеевна Кутузова. Со старожилом владимирской педагогики встретилась Вера Куликова.В шестой школе города Владимира преподаватель английского Инна Кутузова проработала уже 61 год и работа продолжает приносить радость. Инна Алексеевна говорит - оставаться на одном месте помогают дети. Они то - всё время разные. С ними интересно быть на одной волне.Инна Кутузова, учитель средней школы6 г. Владимира: «Меняется программа, но вместе с этим меняемся и мы - учителя! Сейчас очень много разных доступных материалов, которые мы можем использовать для того, чтобы применить в работе, но а дети они естественно пользуются тоже разными источниками. В отношении английского тоже. Он и знают, где достать материал, помимо того, что мы даём в школе».Даже во время пандемии старейшина владимирской педагогики не растерялась - освоила новые технологии, и как и все, преподавала онлайн. Но всё время скучала по школе - не хватало живого общения.Инна Кутузова, учитель средней школы6 г. Владимира: «Когда видишь глаза детей, их улыбки. Они вдохновляют тебя и общения с учителями, конечно».В начале каждого занятия - несколько пословиц на английском. Это для ребят, чтобы не растерялись в океане жизненных бурь - рассказывает Инна Кутузова. Она сама придерживается этих принципов.Впервые Инна Алексеевна побывала в Англии 40 лет назад - в качестве переводчика, вместе с делегацией советских спортсменов. Теперь с учениками ездит на практику в Лондон. Последний раз были 5 лет назад. Собирались и в этом году, но вмешалась пандемия.Влюбленность в английскийстарается передать ученикам.Роман Агафонов, ученик 11 класса средней школы6 г. Владимира: «Инна Алексеевна была моим первым и единственным учителем английского языка и останется самым любимым учителем!»Некоторые ее подопечные собираются поступать в английские вузы.Дарья Пышонина, ученица 11 класса средней школы6 г. Владимира: «Мне очень хотелось бы получить два диплома. Первый бакалавриат в России, а магистратуру всё-таки окончить в другой стране. Оксфорд. Ну чтобы было 2 международных диплома и была возможность работать за границей».Инна Алексеевна - пример для коллег. Всегда подтянута, стильно одета, в отличной форме.- Все очень четко логично объясняет ученикам. Вот посмотрите! И энергии столько, сколько у молодого нет!А еще Инна Кутузова - прекрасный организатор. Педагоги рассказывают, в школе каждый год с нетерпением ждут Дня учителя.Ольга Некрасова, педагог средней школы6 г. Владимира: «Сейчас вот модно стало в кафе, в ресторанах отмечать. Мы с большой радостью отмечаем в школе и рады, что у нас есть человек, который все это замечательно организует».Педагоги знают, в профессиональный праздник им не придется скучать. Фейерверк экспромтов от старейшины школы обеспечен.Вера Куликова, Дмитрий Лизунов«Вести-Владимир»