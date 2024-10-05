Максим Аникин перевёлся служить в Херсонскую область и погиб при обстреле в 2023 году.

Мемориальную доску сотруднику МЧС России Максиму Аникину открыли на здании гимназии № 3 города Владимира, где учился герой.Максим Аникин служил в МЧС во Владимире с 2008 года, в 2023 году добровольно перевёлся в Херсонскую область на аналогичную должность. Он погиб 21 декабря 2023 года обстреле, выполняя служебные обязанности.Президент России посмертно наградил Максима Аникина медалью «За храбрость» II степени.На открытии памятной доски во владимирской гимназии присутствовал отец Максима Аникина.