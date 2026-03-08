В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции провели традиционную акцию на дорогах региона. Вместо штрафов они дарили женщинам-водителям тюльпаны и теплые

В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции провели традиционную акцию на дорогах региона. Вместо штрафов они дарили женщинам-водителям тюльпаны и теплые пожелания. На Соборной площади во Владимире полицейские останавливали автомобили под управлением женщин, чтобы поздравить их с праздником и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. Патрульные вручали цветы и желали безопасных дорог. «Цветочный автопатруль»