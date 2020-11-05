Известно, что средства направят на сокращение непригодных жилищ в Вязниках, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Коврове, Красной Горбатке, Лакинске, Струнино, Собинке и посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района.

Владимирская область дополнительно получит 538, 9 млн рублей из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилья. Это поможет расселить более 1000 человек, которые проживают на 14 600 ветхих кадратных метрах.«Ставлю задачу грамотно провести все необходимые процедуры, чтобы наши жители как можно быстрее смогли переехать в благоустроенные квартиры», – подчеркнул Губернатор Владимир Сипягин.Известно, что средства направят на сокращение непригодных жилищ в Вязниках, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Коврове, Красной Горбатке, Лакинске, Струнино, Собинке и посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района.«Нам выделена серьёзная сумма, и мы должны оправдать оказанное доверие. Напомню, что в этом году на расселение 620 человек с 11 350 квадратных метров аварийного жилья область получила из федерального бюджета 389,1 млн рублей», – отметил врио заместителя Губернатора Роман Годунин.Справочно:В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 2241-з для ускоренного расселения аварийного жилья в 2020 году из федерального бюджета регионам страны дополнительно выделено 50 млрд рублей.