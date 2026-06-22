Основной период единого госэкзамена проходил с 1 по 19 июня. С сегодняшнего дня, 22 июня, и до 25 июня – резервные дни. Пересдать один из предметов можно будет 8 и 9 июля. Стали известны имена

Основной период единого госэкзамена проходил с 1 по 19 июня. С сегодняшнего дня, 22 июня, и до 25 июня – резервные дни. Пересдать один из предметов можно будет 8 и 9 июля. Стали известны имена выпускников, которые сдали на 100 баллов экзамен по химии. Наивысший балл по химии набрали 12 выпускников Владимирской области: – Гордеева