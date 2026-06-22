Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд.

Владимирская прокуратура передала в суд дело 45-летнего рязанца, обвиняемого в поджоге чужого имущества, повлекшем особо крупный урон.Следствие выяснило: в июле прошлого года обвиняемый, водитель грузового такси, поспорил на трассе с автомобилистом на Mercedes-Benz AMG G 63 из-за правил дорожного движения. 3 дня спустя, ночью 19 июня, он вернулся во Владимир на Нижнюю Дуброву, разбил окно «Мерседеса», облил салон и капот бензином, а потом поджег дорогой автомобиль.Преступника не смутило, что рядом стояли другие машины и жилые дома. Урон, нанесенный владельцу иномарки, составил 26,5 миллионов рублей.