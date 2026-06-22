Сегодня, 22 июня, – День памяти и скорби. 85 лет назад, в 4 утра, без объявления войны, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, развязав самую кровопролитную войну в истории нашей

Сегодня, 22 июня, – День памяти и скорби. 85 лет назад, в 4 утра, без объявления войны, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, развязав самую кровопролитную войну в истории нашей страны, которая унесла жизни 27 миллионов человек. Прошло 85 лет. Сегодня, в 4 утра, руководство региона, общественники, жители Владимира пришли на площадь Победы, чтобы