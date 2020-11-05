Оценивались не только профессиональные, но и человеческие качества докторов: доброта, милосердие, сострадание и забота.

Оценивались не только профессиональные, но и человеческие качества докторов: доброта, милосердие, сострадание и забота.Голос за любимого доктора можно было оставить на портале НашЛюбимыйВрач.рф. Конкурсантами стали около 150 врачей медицинских организаций областного центра. Они получилиболее 700 признаний, более 200 положительных отзывов и историй выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали в поддержку любимых докторов более 50 рисунков.Победителями признаны десять докторов, набравших наибольшее количество баллов, – пять врачей-педиатров и столько же врачей-специалистов. Также определены десять авторов лучших рисунков.Среди врачей-педиатров самый высокий рейтинг народного признания у Евгении Зайцевой из Городской больницы №2 города Владимира. Затем следуют Павел Горшихин из Областной детской клинической больницы и Анастасия Матреничкина из Детской городской поликлиники №1, Александра Тимофеева и Елена Кобер из Городской больницы №4 города Владимира.Среди узких специалистов наибольшее количество баллов у врача-реабилитолога Натальи Лосевой из Детской городской поликлиники №1 города Владимира, у врачей-оториноларингологов Дмитрия Еремцова и Светланы Данилиной из Областной детской клинической больницы. Ещё два призовых места – у врача-оториноларинголога Марины Давиденко из Клиники семейной медицины и у врача-пульмонолога Юлии Степановой из Областной детской клинической больницы.Авторы лучших детских рисунков в возрастной группе от 4 до 6 лет – Макар Чернецов, Вероника Коротина и Ксения Кондратьева; в группе от 7 до 9 лет – Каролина Чернецова, Эмилия Сливка и Илья Колотилов; в группе от 10 до 12 лет – Настя Пятакина, Арина Пятакина и Иван Папушкин; в группе от 13 до 14 лет – Мария Иванова.