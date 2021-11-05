Осознанные пассажиры и водители в медицинских масках в общественном транспорте - не город будущего,...
Осознанные пассажиры и водители в медицинских масках в общественном транспорте - не город будущего, а наше настоящее. Как прошёл очередной масочный рейд в общественном транспорте? И какое дополнение в указе губернатора начнёт действовать через несколько дней? В репортаже Марии Городской.
Вокзал, автобусы, пассажиры выходят из салона... Рядом - сотрудники ДПС и Департамента транспорта. Очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима. За месяц во Владимире составлено 10 протоколов - и на водителей, и на пассажиров. Статистика улучшается. Многие пассажиры понимают, что маска поможет защитить от коронавируса.
Во-первых, это опасно для жизни. Можно сказать, смертельно. Страшно очень. На самом деле страшно.
В указ главы региона готовятся дополнения. Скоро водители автобуса, троллейбуса или такси не смогут начать движение, пока все пассажиры не наденут СИЗы. Штраф - от одной до тридцати тысяч рублей. Можно отделаться и предупреждением. Но нужно понимать, что повторное нарушение повлечёт более жёсткие меры. Но если пассажир наотрез откажется надевать маску?
Я же не могу за каждым уследить.
Ольга, кондуктор: «В час пик полсалона — рецидивисты. Тут глаза разбегаются, кто куда зашёл, кто куда сел. А если мы ещё будем ходить им говорить: "Наденьте маску! Наденьте маску!", - после зайдёт контроль, то у меня все будут в масках, но полсалона безбилетников»
Пока водители и кондукторы не очень понимают, как это требование соблюдать. Из-за одного человека могут пострадать все пассажиры. А кто-то опаздывает на работу.
Михаил Дрюпин, замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области: «Дальше я рекомендовал нашим предпринимателям, чтобы они инструктировали кондукторов. Чтобы кондуктор предложил: "Товарищ, наденьте маску! Иначе из-за Вас мы не тронемся с места". Я думаю, будет формироваться общественное мнение по отношению к нарушителю. Потому что если из десяти-двадцати человек, сидящих в маске, один найдётся без маски - вот здесь как раз общественное мнение должно сработать».
Ограничения и ежедневные рейды останутся с нами и после окончания режима нерабочих дней. Вероятнее, до тех пор, пока каждый не поймёт - только надевая маску, мы защищаем себя и тех, кто рядом.
Мария Городская, Семён Карпов. "Вести-Владимир".