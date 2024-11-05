Авария с четырьмя пострадавшими произошла в праздничный понедельник, 4 ноября, в 13:20. Машины столкнулись на 5 км автодороги «Струнино – Площево». Как рассказали в УМВД области, 44-летний

Авария с четырьмя пострадавшими произошла в праздничный понедельник, 4 ноября, в 13:20. Машины столкнулись на 5 км автодороги «Струнино – Площево». Как рассказали в УМВД области, 44-летний водитель «Ниссана» двигался в сторону города Струнино. В какой-то момент автомобилист потерял управление и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с машиной «Ивеко» под управлением 50-летнего водителя.