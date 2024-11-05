Школа креативных индустрий открылась в Муроме 4 ноября. Она расположилась на базе Детской школы искусств №1, рассказали в правительстве области. Теперь 120 детей смогут бесплатно изучать там

Школа креативных индустрий открылась в Муроме 4 ноября. Она расположилась на базе Детской школы искусств №1, рассказали в правительстве области. Теперь 120 детей смогут бесплатно изучать там современные творческие направления. 2D и 3D дизайн, анимация, виртуальная и дополненная реальность, звукорежиссура, электронная музыка и фото/видеоискусство. В первый год обучения детям от 12 до 17 лет предстоит