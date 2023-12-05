Передача иконы - подарок ко Дню юриста.
Икону покровителей юристов привезли в храм Кирилла и Мефодия Владимирского государственного университета. Святыню доставили 1 декабря. Информацию сообщили в местном министерстве по организации работы органов ЗАГС.
Передача иконы - подарок ко Дню юриста. Его в России отмечают 3 декабря. Она была передана от члена Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России Александра Капусткина.
На образе изображены Святые новомученики адвокат Иван Ковшаров и профессор права Юрий Новицкий.