Передача иконы - подарок ко Дню юриста.

Икону покровителей юристов привезли в храм Кирилла и Мефодия Владимирского государственного университета. Святыню доставили 1 декабря. Информацию сообщили в местном министерстве по организации работы органов ЗАГС.Передача иконы - подарок ко Дню юриста. Его в России отмечают 3 декабря. Она была передана от члена Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России Александра Капусткина.На образе изображены Святые новомученики адвокат Иван Ковшаров и профессор права Юрий Новицкий.