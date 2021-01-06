Православные отмечают один из своих главных праздников. Жителей Владимирской области с Рождеством Христовым поздравил Митрополит Владимирский и Суздальский, Тихон.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-01-2021-s-rozhdestvom-xristovym.html" target="_blank">С Рождеством Христовым!</a> - Православные отмечают один из своих главных праздников. Жителей Владимирской области с Рождеством Христовым поздравил Митрополит Владимирский и Суздальский, Тихон.
[url=https://33live.ru/novosti/06-01-2021-s-rozhdestvom-xristovym.html]С Рождеством Христовым![/url] - Православные отмечают один из своих главных праздников. Жителей Владимирской области с Рождеством Христовым поздравил Митрополит Владимирский и Суздальский, Тихон.