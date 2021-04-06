Уже 1 018 человека скончались от коронавируса за все время пандемии.

Во Владимирской области продолжает пополняться сводка летальных случаев, вызванных новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки умерли еще 5 человек.По данным федерального сайта «стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 30 394 жителей. – у 67 владимирцев.Вылечились за все время 27 488 человек, за сутки выздоровело 75 пациентов. Уже 1 018 человек скончались от коронавируса за все время пандемии.