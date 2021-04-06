Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в одной возрастной категории.

По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 6 710 человек с признаками ОРВИ, среди них 3 058 детей. Интенсивный показатель составил 49,70 на 10 тысяч населения. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 32,7%. Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в этой возрастной категории.Во Владимире зарегистрировано 2 035 обращений граждан в лечебные учреждения, среди них 869 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 57,00 на 10 тыс. населения. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 51,4%. Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в одной возрастной категории.По результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа не зарегистрированы. Основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, hCov (сезонная коронавирусная инфекция).