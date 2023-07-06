Губернатор Александр Авдеев осмотрел новый свиноводческий комплекс и сосудистый центр в...

Губернатор Александр Авдеев осмотрел новый свиноводческий комплекс и сосудистый центр в Александровском районе.Вместе с представителями местной администрации и депутатами он осмотрел новый свиноводческий комплекс и региональный сосудистый центр. Об итогах визита расскажет Александр Сыпченко.- Восстановили кровли, убрали все течи, в общем вся внутренняя инженерия.Губернатор Александр Авдеев и директор нового свиноводческого комплекса обсуждают планы по развитию предприятия и возрождению отрасли. Африканская чума свиней пять лет назад истребила почти всё поголовье свиней в регионе. В том числе - здесь. Вернуть былые объемы производства позволит реконструкции свинокомплекса. Вложено уже более миллиарда рублей.Артём Гнипов, акционер компании:- Мы на сегодня закончили первый этап реконструкции, готовы запускать первые два модуля, вот они за нами там находятся. Это примерно 1200 свиноматок, вчера мы получили от ветслужбы разрешение на ввоз животных.Комплекс рассчитан на 5,5 тысяч свиноматок – это около 18 тысяч тонн мяса в год. Правительством области, руководством района и депутатами ЗС новому предприятию была оказана всесторонняя поддержка.Александр Нефёдов, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Когда он был закрыт в связи с пандемией и с экономической ситуацией это конечно был сильный удар и сейчас я счастлив от того, что нашелся инвестор который восстанавливает это производство и запускает его сейчас.Новое предприятие даст району более 500 новых рабочих мест.Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района:- Укрепление промышленного потенциала, ввод в с/х оборот земель сельхозназначения, возрождение хлебной базы.Завершен ремонт в новом региональном сосудистом центре в Александрове. Он будет обслуживать пациентов сразу из нескольких районов области. Нехватку кадров должны решить различные программы и ежемесячные соцвыплаты для врачей. Молодых и перспективных специалистов обеспечат жильем. Хирург Сергей Крук уже получил ключи от новой квартиры. Его врачебный талант руководство очень ценит.Валерий Янин, главный врач Александровской районной больницы:- Под руководством Сергея Викторовича мы делаем эти операции, начали с сосудов сердца, потом планируем делать на сосудах головного мозга.Олег Аристархов, врач-онколог Александровской районной больницы:- Новые технологии и они во Владимирской земле, они в Александровской районной больнице, это просто действительно радостно. Это каждого из нас может коснуться, каких-то наших близких. Поэтому от души рад и поздравляю Вас (жмет руку Сергею Круку.Врачи, которые еще не получили служебного жилья получат компенсацию арендной платы за съемные квартиры. Это поможет решить нехватку медицинских кадров в Александровском районе.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Люди, которые когда-то уехали, работали, набирались опыта в Москве, сами из Мурома из Александрова возвращаются. Потому что в этих условиях на таком оборудовании работать абсолютно комфортно и интересно. Это хороший пример когда мы вкладываемся в инфраструктуру и тем самым привлекаем врачей, которых нам не хватает.Глава региона отметил, что условия, в которых работает медперсонал учреждения, одни из лучших в регионе. Правительство области и дальше будет обеспечивать молодых специалистов достойными зарплатами, жильем и возможностями для профессионального роста.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"