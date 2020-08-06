Депутаты приняли законы в защиту здоровья земляков

Повестка была насыщенной - оценили исполнение бюджета за прошлый год, ввели особую льготу для инвесторов и утвердили законы, в соответствии с которыми будут штрафовать граждан, покупающих алкоголь несовершеннолетним, а также наказывать торговцев некачественным автомобильным топливом.С прицелом на будущееОдной из главных тем заседания стало утверждение отчёта об исполнении регионального бюджета за 2019 год. Стоит сказать, что основные положения по нему парламентарии выработали ещё пару недель назад, когда проходили публичные слушания. Так что все предложения, направленные в адрес областной администрации, были тщательно взвешены.Депутаты рекомендовали представителям исполнительной власти зачислять в местные бюджеты часть доходов от акцизов на пиво. Некоторые районы, в которых традиционно развито производство слабоалкогольных напитков, ждут этого давно.- Я уверен, что эти деньги можно использовать органам местного самоуправления на нужды граждан, которые живут в районах, - говорит председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв. - Второе наше предложение - нужно увеличить объём субсидий для муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности.Также парламентарии предложили тщательно проанализировать причины, по которым у государственных учреждений здравоохранения возникают просроченные кредиторские задолженности, и проработать вопрос необходимости страхования государственного имущества. Эта тема выглядит особенно актуально на фоне крупных пожаров в Областном драмтеатре и ДК в Гусь-Хрустальном.Для действующих и будущих инвесторовЕщё один важный итог заседания - приняли закон об инвестиционном налоговом вычете. Отныне в нашей области некоторые крупные предприятия смогут направлять больше денег на обновление оборудования, при этом налог на прибыль - уменьшится. Это не только позволит привлечь в наш регион новых инвесторов, но и станет отличным стимулом к развитию для уже существующих компаний.- Это очень важная мера, которая поможет владимирской экономике, - говорит председатель бюджетного комитета Михаил Максюков. - Закон позволит инвесторам вместо налога на прибыль направить средства напрямую на модернизацию, закупку оборудования, производственную инфраструктуру. Более 40 предприятий, уже действующих на территории области, смогут воспользоваться этой мерой налоговой поддержки в 2021 году. Речь идет в первую очередь о тех, кто участвует в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», и работающих в системе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Есть предпочтения и в конкретных сферах - это предприятия фармацевтического кластера и машиностроения.И, конечно, это будет очень привлекательным фактором для инвесторов, когда они станут принимать решения о размещении своих производств в нашем регионе.Ради будущего подростковКроме того, парламентарии разработали и приняли закон, который вводит административную ответственность за приобретение или передачу несовершеннолетним алкогольной продукции. Дело в том, что до недавнего времени наказывали лишь тех граждан, которые заставляли детей употреблять спиртное. Если взрослый никого не принуждал выпивать, а лишь покупал алкоголь по просьбе подростка, то оставался безнаказанным. Это был серьёзный пробел, который совершенно очевидно не способствовал популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения.- В течение последних полутора лет только в столице региона за употребление пива и спиртосодержащей продукции сотрудники правоохранительных органов поставили на учёт 375 юных горожан. При этом за продажу алкоголя несовершеннолетним привлекли к ответственности только 30 человек. Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев подростки приобретают спиртное при посредничестве взрослых, - говорит один из авторов законопроекта Владимир Киселев.