Фрунзенский суд «поставил точку» в истории о гибели пятилетнего ребенка в ОДКБ Виновным в смерти...

Фрунзенский суд «поставил точку» в истории о гибели пятилетнего ребенка в ОДКБВиновным в смерти Тимофея Малыгина из Юрьев-Польского признан врач-хирург областной детской клинической больницы Роман Черепанов.Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимый и так признал свою вину. В зале суда он не присутствовал. Его приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение тех же двух лет.Трагедия в семье Малыгиных, напомним, случилась в октябре 2022 года. Маленького Тимофея с болями в животе привезли в ОДКБ из районной больницы. Но ребенку отказали в госпитализации, а уже вечером того же дня мальчика повторно привезли в стационар, и он скончался в реанимации.В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что именно хирург Черепанов, дежуривший в тот день в приемном покое, не выявил у ребенка хирургическую патологию, что впоследствии привело к необратимым осложнениям и смерти.Лидия Малыгина, мама погибшего мальчика:- Приговором мы недовольны, обжаловать его мы не будем, потому что сроки выходят, и смысла нет обжаловать приговор...Но недовольны. За смерть ребенка два года...Мы хотели реального срока. Чтобы ему дали реальный срок наказания.