Фрунзенский суд «поставил точку» в истории о гибели пятилетнего ребенка в ОДКБ
Виновным в смерти...
Фрунзенский суд «поставил точку» в истории о гибели пятилетнего ребенка в ОДКБ
Виновным в смерти Тимофея Малыгина из Юрьев-Польского признан врач-хирург областной детской клинической больницы Роман Черепанов.
Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимый и так признал свою вину. В зале суда он не присутствовал. Его приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение тех же двух лет.
Трагедия в семье Малыгиных, напомним, случилась в октябре 2022 года. Маленького Тимофея с болями в животе привезли в ОДКБ из районной больницы. Но ребенку отказали в госпитализации, а уже вечером того же дня мальчика повторно привезли в стационар, и он скончался в реанимации.
В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что именно хирург Черепанов, дежуривший в тот день в приемном покое, не выявил у ребенка хирургическую патологию, что впоследствии привело к необратимым осложнениям и смерти.
Лидия Малыгина, мама погибшего мальчика:
- Приговором мы недовольны, обжаловать его мы не будем, потому что сроки выходят, и смысла нет обжаловать приговор...Но недовольны. За смерть ребенка два года...Мы хотели реального срока. Чтобы ему дали реальный срок наказания.