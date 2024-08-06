Не пропустите Вести в 14:30: Губернатор Александр Авдеев посетил единственный дирижабледром в...

Не пропустите "Вести" в 14:30: Губернатор Александр Авдеев посетил единственный дирижабледром в стране - в Киржачском районеЛегче воздуха- Губернатор Александр Авдеев посетил единственный дирижабледром в стране - в Киржачском районе. Что умеют эти гигантские аэростаты? И чем они лучше современных беспилотников?Кинолагерь- Киносмена для молодых документалистов в Суздале. Что хотят снимать начинающие киношники?Дичь в Муроме- И серая цапля - в центре Мурома. Муромские охотинспекторы поймали птицу и отправили домой.