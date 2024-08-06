Область дополнительно профинансирует бесплатное обучение 50 будущих врачей, сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. В рамках целевого обучения в ПИМУ на бюджет примут 35 будущих

Область дополнительно профинансирует бесплатное обучение 50 будущих врачей, сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. В рамках целевого обучения в ПИМУ на бюджет примут 35 будущих терапевтов и 15 педиатров. Сейчас приемная кампания в медицинском университете в самом разгаре. Уже подано больше 500 заявлений на обучение. Минздрав РФ выделил на владимирский филиал 128 бюджетных мест и