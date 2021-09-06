На агрессора могут завести уголовное дело.

Утром 5 сентября около 7 утра житель одной из новостроек в Сновицах угрожал соседям ружьём.Агрессор объяснил своё поведение поиском человека, который ночью мешал ему спать. Якобы, кто-то позвонил в дверь квартиры, попросил сигарету и убежал.Прогуливаясь рано утром по улицам района он, видимо, искал ночного гостя с явным желанием применить «ствол» не по назначению.Как пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в 7:20 в полицию Суздальского района поступил звонок, в ходе которого звонивший рассказал об инциденте. На место выехали сотрудники МВД и Росгвардии.«Предмет, похожий на оружие, изъят. Пострадавших нет. Участники конфликта опрошены. Проводится проверка, по результатам которой будет будет принято процессуальное решение», - резюмировали в ведомстве.