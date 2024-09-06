Отключение продлится с 05:00 6 сентября до 05:00 7 сентября.

Владимирский филиал «Т Плюс» уведомляет о предстоящем отключении горячей воды в районе улицы Северной. Отключение продлится с 05:00 6 сентября до 05:00 7 сентября. В это время на улице 1-й Пионерской, 64, рядом с Домом культуры молодежи, будет подключен резервный трубопровод для проведения работ по реконструкции тепловой сети. Восстановление теплоснабжения начнется 7 сентября в 08:00, его будут осуществлять управляющие компании.Специалисты Владимирских тепловых сетей установят временные "заглушки" для завершения монтажа нового участка тепловых сетей 1 очереди на ул. 1-й Пионерской, д. 64, сообщают в «Т Плюс».Без горячей воды останутся жители по следующим адресам:- ул. Мира: 37, 37а, 41, 39, 45, 57;- ул. Усти-на-Лабе: 23, 27а, 33;- ул. 1-я Пионерская: 55, 55а, 57, 68, 68а, 80, 80/80а, 86, 86а, 88, 88в, 90а, 61, 61а, 63, 65, 67;- ул. Северная: 15а, 18а, 22, 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 41, 45а, 47, 49, 53, 53а;- 2-й Почаевский пр-д: 4;- ул. Крупской: 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8;- ул. П. Осипенко: 17, 21, 23а, 23б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 33а;- ул. Почаевская: 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 30;- ул. Фейгина: 11, 13, 13а, 23а, 35а.