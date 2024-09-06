Информация об этом поступила из Отдела ГАИ УМВД России по городу Владимиру.

В 14:28 5 сентября на Октябрьском проспекте во Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал юноша, управлявший мопедом. Информация об этом поступила из Отдела ГАИ УМВД России по городу Владимиру.По предварительным данным, водитель мопеда «Альфа», родившийся в 2006 году, при повороте налево во двор дома №7 не уступил дорогу автомобилю «Хендай Туссон», который двигался во встречном направлении. Об этом рассказала старший инспектор Отдела ГАИ Алена Бусько.К счастью, юноша получил незначительные травмы, и после оказания медицинской помощи его отпустили домой. В настоящее время Госавтоинспекция проводит административное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.