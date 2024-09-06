«Ростелеком» завершил монтаж средств видеонаблюдения за выборами, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Специалисты провайдера установили более 9 тыс. современных камер видеонаблюдения

«Ростелеком» завершил монтаж средств видеонаблюдения за выборами, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Специалисты провайдера установили более 9 тыс. современных камер видеонаблюдения в помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) и территориальных избирательных комиссий (ТИК) в 15 регионах России. Видеонаблюдение на выборах позволит обеспечить дополнительную открытость и прозрачность всего избирательного процесса. На каждом объекте