В пятницу, 6 сентября, в туристической столице 33-го региона открывается фестиваль воздушных шаров.

В пятницу, 6 сентября, в туристической столице 33-го региона открывается фестиваль воздушных шаров. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Главной локацией проведения мероприятия станет ГТК «Суздаль». Ожидается, что в фестивале примут участие 15 тепловых аэростатов из разных городов нашей страны. Старт намечен на 16.00.«Можно полетать самим, а можно просто наблюдать, любоваться и фотографировать», - отмечается в сообщении пресс-службы.