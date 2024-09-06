ервое заседание, проведенное заместителем губернатора Александром Ремигой, было посвящено вопросам экспорта продукции агропромышленного комплекса региона.

Первое заседание, проведенное заместителем губернатора Александром Ремигой, было посвящено вопросам экспорта продукции агропромышленного комплекса региона. В ходе совещания владимирским аграриям предложили обратить внимание на Китай и увеличить объемы поставок в эту страну.На видеоконференции к участникам присоединились три представителя Минсельхоза России в Китае: Дмитрий Клишин, Анастасия Пак и Евгений Миронов. Они подчеркнули, что китайские потребители заинтересованы в российской аграрной продукции, и для этого необходимо проявить больше усилий.Региональные чиновники отметили, что Владимирская область может активно поставлять молочную продукцию в КНР. Также продукция таких местных компаний, как «АБИ Продакт», «Владимирский стандарт» и «Суздальский пивовар», может вызвать интерес у китайских потребителей.