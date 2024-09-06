На открывшихся участках ожидаются более двухсот тысяч избирателей.

Гимн России прозвучал сегодня на открытии избирательных участков в Владимире, Муроме, Коврове и Суздальском районе. По информации регионального избиркома, сегодня открылись 202 участка.На открывшихся участках ожидаются более двухсот тысяч избирателей. Они будут работать с 6 по 8 сентября с 8:00 до 20:00. Сегодня эе, 6 сентября, можно проголосовать за депутатов Коврова, Суздальского района, Боголюбово и округа Муром. Также началось голосование в областном центре на дополнительных выборах депутатов городского совета Владимира по округам № 14 и 25. В дни выборов меры безопасности будут усилены сотрудниками полиции. Гражданам и юридическим лицам напоминают о штрафах за размещение агитационных материалов.Всего во Владимирской области подготовлено 392 избирательных участка. В дни голосования планируется работа более 1100 наблюдателей, представителей СМИ, общественного штаба и молодежного избиркома.