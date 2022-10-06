Во Владимирской области по инициативе граждан старшего поколения организована акция «Подари тепло...

Во Владимирской области по инициативе граждан старшего поколения организована акция «Подари тепло военнослужащим», в ходе которой планируется собрать и передать тёплые вещи владимирцам, мобилизованным для участия в специальной военной операции.По всему региону активисты общественных организаций, «серебряные волонтёры», сотрудники социальных учреждений уже включились в акцию, они вяжут носки, шапки, перчатки, сообщает пресс-служба обладминистрации.Сбор вещей в территориях осуществляется комплексными центрами социального обслуживания населения. Далее гуманитарная помощь будет доставлена в Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения и передана в учебный центр.Жители области, желающие принять участие в акции, могут принести вязаные вещи в учреждения социального обслуживания населения по месту жительства.Фото https://www.pxfuel.com/