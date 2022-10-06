Прокуратурой области организована проверка по обращению, поступившему на личный прием главы...

Прокуратурой области организована проверка по обращению, поступившему на личный прием главы надзорного ведомства, по вопросу соблюдения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.Установлено, что вход в магазин «Дикси», расположенный в городе Муроме, оборудован пандусом, который не имеет поручней, что затрудняет доступ к объекту маломобильной группы населения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..По результатам принятых Муромским городским прокурором мер нарушения устранены: на входе в указанный магазин произведён монтаж поручней у пандуса.Фото https://www.pxfuel.com/