Центру ритуальных услуг, действующему в подвале дома №15 на улице 50 лет Октября в Кольчугино, запретили работать. Дело в том, что оказывать услуги подобные услуги в жилом доме запрещено. Еще в

Центру ритуальных услуг, действующему в подвале дома №15 на улице 50 лет Октября в Кольчугино, запретили работать. Дело в том, что оказывать услуги подобные услуги в жилом доме запрещено. Еще в феврале на предпринимателя пожаловались жильцы, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Подвал заполнен гробами, венками, табличками, кроме того, клиенты могут заказать памятник или организацию похорон. Суд