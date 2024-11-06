Алексей Борисов задержан за получение взятки в Туле. По данным Следкома России, речь идет о сумме в 74 миллиона рублей. В последнее время обвиняемый занимал должность заместителя

Алексей Борисов задержан за получение взятки в Туле. По данным Следкома России, речь идет о сумме в 74 миллиона рублей. В последнее время обвиняемый занимал должность заместителя генерального директора УВО Минтранса России, а ранее он работал начальником ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». 1 ноября в соцсетях Следкома России появилось сообщение о возбуждении уголовного дела