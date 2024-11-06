«АиФ - Нижний Новгород» при поддержке Института развития Интернета начинает проект «Наследники Кулибина», посвящённый нижегородским учёным и их интересным и актуальным разработкам.

«АиФ - Нижний Новгород» при поддержке Института развития Интернета начинает проект «Наследники Кулибина», посвящённый нижегородским учёным и их интересным и актуальным разработкам.От лекарств до дроновМногие знают, что именно в Нижнем Новгороде родился великий механик и изобретатель Иван Кулибин, которого за технический талан называли «нижегородским Архимедом». В серии интервью с нижегородскими учёными журналисты стремятся рассказать о наследниках Кулибина - о тех, кто продолжает дело великого земляка в современных научных лабораториях.Герои проекта, учёные, без преувеличения творят будущее, где появятся эффективные лекарства и даже вакцины от неизлечимых пока болезней, где люди победят онкозаболевания, деменцию, болезнь Альцгеймера, проблемы с костной тканью.Конечно, нынешние Кулибины и Архимеды решают учёные и сугубо прикладные задачи. Например, добиваются того, чтобы текстильные изделия стали безопасными, экологичными и прочными. Или думают, как создать дрон, способный предотвращать возгорания на мусорных полигонах.Некоторые исследователи трудятся над стратегически важными для нашей страны социальными вопросами, решают, как убедить молодёжь создавать семьи и рожать детей раньше.В общей сумме нижегородские разработки, фундаментальны и прикладные, способствуют научно-техническому суверенитету страны, работают на её будущее.Менять мир к лучшемуУзнавая истории «Наследников Кулибина», понимаешь, что именно люди – главный ресурс великой России, и вкладываться страна должна в умы. Отрадно, что многое для этого делается в Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На интересные и нужные разработки изыскивают средства, которые позволяют создавать передовые научные коллективы. Людям предоставляют условия для эффективной работы. Конечно, есть трудности. Их авторы проекта тоже обсуждают с героями.Все десять исследователей в проекте «Наследники Кулибина» говорят, что с детства хотели менять мир к лучшему, стремились, чтобы их идеи перешагнули пороги научных лабораторий и помогли простым людям. Отрадно, что с годами пыл этот не пропал. И, несмотря на все трудности, идеи в светлых головах рождаются вновь и вновь.В своих интервью нижегородские учёные рассказывают, что именно российская система образования даёт уникальную возможность со студенчества заниматься серьёзной наукой.И у каждого был свой наставник - тот самый проводник в науку. А сегодня герои проекта, иногда сами совсем юные, готовы быть учителями для других любознательных и пытливых. Они рассуждают, как привлечь молодёжь в научные лаборатории.Проект «АиФ - Нижний Новгород» «Наследники Кулибина» тоже призван этому способствовать, мотивируя молодых людей к занятиям наукой.Читайте, гордитесь, вдохновляйтесь! Подробнее -