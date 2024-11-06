Заболеваемость ОРВИ во Владимирской области понизилась на 17,5%. Со 28 октября по 3 ноября (44 неделя) в больницы с симптомами этой инфекции обратились 7 685 человека жителей области и 2 530

Заболеваемость ОРВИ во Владимирской области понизилась на 17,5%. Со 28 октября по 3 ноября (44 неделя) в больницы с симптомами этой инфекции обратились 7 685 человека жителей области и 2 530 владимирцев. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава области. По сравнению с предыдущей неделей, зарегистрирован рост заболеваемости во всех возрастных группах. К слову, гриппа в