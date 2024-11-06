Ранее аквапарк планировалось открыть к юбилею Суздаля в августе, затем в сентябре, а последние сроки ставились на декабрь.

Открытие аквапарка в Суздале Владимирской области вновь откладывается. Об этом рассказали администраторы паблика «ГТК Суздаль».На многочисленные вопросы о дате открытия администрация комплекса уточнила, что сроки уже не раз переносились из-за трудностей с реализацией проекта и логистики. Несмотря на заверения о завершении строительства, точные даты открытия все еще неизвестны.Ранее аквапарк планировалось открыть к юбилею Суздаля в августе, затем в сентябре, а последние сроки ставились на декабрь. Что касается цен, то администрация уточнила, что рабочие предложения находятся в процессе формирования, и для жителей региона будет установлена специальная ценовая политика.