Контракт на строительство был заключен 24 мая 2022 года.

Прокуратура области сообщила о завершении ремонта канализационного коллектора, расположенного на улице Чулкова в Карабаново. Первоначально контракт на строительство был заключен 24 мая 2022 года с организацией «Мастер» за почти 60 миллионов рублей, а коллектор введен в эксплуатацию 26 декабря 2023 года.Однако вскоре после запуска начались аварийные ситуации, а в июне 2024 года река Серая пострадала от сброса более 7 400 м³ неочищенных сточных вод. Ущерб оценили в 3 миллиона рублей, и по факту халатности было возбуждено уголовное дело. В результате проверки установлено, что подрядчик допустил нарушения при строительстве.В октябре 2024 года работы по устранению недостатков завершились: был построен новый обводной участок, позволивший направить стоки на очистные сооружения. Проверка подтвердила, что система функционирует нормально, и угрозы выбросов в реку больше нет.