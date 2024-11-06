Специалисты рекомендуют звонить, если появились симптомы болезни, особенно после возвращения из Турции.

В связи с повысившимися случаями заболеваемости вирусом Коксаки, Роспотребнадзор по Владимирской области открыл горячую линию для консультаций. Жители региона могут обратиться по телефонам: 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70, а также на круглосуточную линию Единого консультационного центра Роспотребнадзора по номеру 8-800-555-49-43.Специалисты рекомендуют звонить, если появились симптомы болезни, особенно после возвращения из Турции. При обращении стоит сообщить о периоде нахождения в стране, месте отдыха, дате возвращения, состоянии здоровья, дате ухудшения самочувствия, симптомах, факте обращения за медпомощью, а также данные о туроператоре и страховой компании. Вспышка заболевания началась в Турции в конце октября.