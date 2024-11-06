Также он обвиняется в краже 48 000 рублей у клиентки фирмы.

Во Владимире возбуждено два уголовных дела против 34-летнего помощника арбитражного управляющего, который похитил более 1 миллиона рублей. По версии следствия, мужчина присваивал средства должников, предназначенные для перечисления в суд, и тратил их на личные нужды.Также он обвиняется в краже 48 000 рублей у клиентки фирмы, предложив ей перевести деньги на свой личный счет под предлогом неисправности кассы. Расследование продолжается, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Напомним, ранее мы писали, что