Слухи о предложениях продать Альфа-банк его совладелец и глава совета директоров Петр Авен назвал полным бредом. Таких разговоров с руководством кредитной организации никто не вел, официальных предложений не поступало, подчеркнул финансист.
Слухи о предложениях продать Альфа-банк его совладелец и глава совета директоров Петр Авен назвал "полным бредом". Таких разговоров с руководством кредитной организации никто не вел, официальных предложений не поступало, подчеркнул финансист.
Владельцы банка не намерены его продавать. Об этом Петр Авен
заявил в программе "Действующие лица с Наилей аскер-заде" на
телеканале "Россия-1".
Кроме того, банкир прокомментировал слухи о своем отъезде из
России. Задуматься об этом он может лишь в том случае, если на него будет
заведено уголовное дело, сказал финансист. Он напомнил, что родился в Москве и
комфортно себя в ней чувствует.
По словам банкира, в прошлом он в течение года работал в
Вене. Авен отметил, чтол везде чувствует себя спокойно, поэтому у него нет
планов по эмиграции.
В интервью банкир вспомнил забавный случай. По его словам, в
1991 году он поспорил на шампанское с одним из американских журналистов, что в
течение полугода в Москве появится множество пунктов обмена валюты. Тогда в это
никто не верил. То, что кажется очевидным сейчас, не было таким 20 лет назад,
отметил Авен.
Напомним, о том, что собственники Альфа-банка обсуждали
продажу актива с ВТБ и UniCredit появились в январе этого года. Об этом со
ссылкой на осведомленные источники сообщало влиятельное британское издание
Financial Times.
Собеседники издания заявили, что переговоры были
неформальными и не принесли результата. С ВТБ переговоры шли несколько месяцев.
Глава государственного банка Андрей Костин ранее заявлял, что у него нет
"ни аппетита", ни запаса капитала для такой сделки.