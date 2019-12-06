Слухи о предложениях продать Альфа-банк его совладелец и глава совета директоров Петр Авен назвал полным бредом. Таких разговоров с руководством кредитной организации никто не вел, официальных предложений не поступало, подчеркнул финансист.

Слухи о предложениях продать Альфа-банк его совладелец и глава совета директоров Петр Авен назвал "полным бредом". Таких разговоров с руководством кредитной организации никто не вел, официальных предложений не поступало, подчеркнул финансист.Владельцы банка не намерены его продавать. Об этом Петр Авензаявил в программе "Действующие лица с Наилей аскер-заде" нателеканале "Россия-1".Кроме того, банкир прокомментировал слухи о своем отъезде изРоссии. Задуматься об этом он может лишь в том случае, если на него будетзаведено уголовное дело, сказал финансист. Он напомнил, что родился в Москве икомфортно себя в ней чувствует.По словам банкира, в прошлом он в течение года работал вВене. Авен отметил, чтол везде чувствует себя спокойно, поэтому у него нетпланов по эмиграции.В интервью банкир вспомнил забавный случай. По его словам, в1991 году он поспорил на шампанское с одним из американских журналистов, что втечение полугода в Москве появится множество пунктов обмена валюты. Тогда в этоникто не верил. То, что кажется очевидным сейчас, не было таким 20 лет назад,отметил Авен.Напомним, о том, что собственники Альфа-банка обсуждалипродажу актива с ВТБ и UniCredit появились в январе этого года. Об этом соссылкой на осведомленные источники сообщало влиятельное британское изданиеFinancial Times.Собеседники издания заявили, что переговоры былинеформальными и не принесли результата. С ВТБ переговоры шли несколько месяцев.Глава государственного банка Андрей Костин ранее заявлял, что у него нет"ни аппетита", ни запаса капитала для такой сделки.