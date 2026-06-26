Идет замена сетей, гидравлические испытания и настройка оборудования, чтобы зима прошла без аварий.

В Покров с рабочим визитом прибыла комиссия в составе заместителя министра ЖКХ Владимирской области Алексея Семина, заместителя главы муниципалитета по ЖКХ Елены Суворовой и заместителя технического директора ООО «Владимиртеплогаз» Александра Кузнецова.Цель визита — контроль подготовки к предстоящему отопительному периоду. Члены комиссии осмотрели ключевые объекты теплоснабжения, в том числе центральные тепловые пункты и котельные.По результатам обхода подтверждено, что работы идут в плановом режиме: проводятся гидравлические испытания сетей, меняются аварийные участки трубопроводов, ревизуются котлы и настраивается автоматика.