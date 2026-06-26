Победители конкурсов получат здания в неудовлетворительном состоянии и будут обязаны провести их реставрацию и сохранение.

На торги ДОМ.РФ выставлены здания XVIII-XIX веков во Владимирской области в неудовлетворительном состоянии. Новые собственники смогут привлечь льготное финансирование по президентской программе для их восстановления.Объект в АлександровеВ центре г. Александров инвесторам предлагается культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание, в котором в 1917 году располагался ревтрибунал». В составе лота: продажа здания площадью 598,9 кв. м и аренда участка 0,06 га.Классицистическое двухэтажное здание под вальмовой кровлей постройки XIX века находится по адресу: ул. Советская, д. 2. Известно, что в конце XIX века первый этаж объекта занимали полицейское управление и суд, а второй — архивы этих учреждений и воинское присутствие. После Октябрьской революции 1917 года и вплоть до 1920 года в доме размещался революционный трибунал.В последующие годы объект не утратил своего назначения, связанного с юстицией: здесь были прокуратура и городской суд (сейчас занимает здание напротив). Впоследствии здание было передано Государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику «Александровская слобода».Заявки на участие в торгах принимаются до 27 июля. Конкурс пройдёт 31 июля. Начальная цена лота — 3,42 млн рублей.Дом графа Панина в МстёреВ пос. Мстёра на конкурс выставлен культурного наследия регионального значения — дом графа Панина. Лот включает в себя продажу здания площадью 530,8 кв. м и аренду участка 0,27 га. Здание расположено по адресу: ул. Пионерская Гора, д. 2А. Одноэтажный дом с мезонином построен в конце XVIII века одним из графов Паниных, семье которых Мстёра принадлежала с 1744 года.В первой половине XIX века был возведён второй этаж, включивший в себя объём мезонина, к дворовому фасаду добавлена двухэтажная пристройка. До начала 1860-х годов здание использовали для жилья и вотчинного правления, а затем здесь разместилось волостное правление и приходское училище на 80 человек; второй этаж был отдан воскресной рисовальной школе и «библиотеке для чтения», основанным местным иконописцем и краеведом И.А. Голышевым в 1862 году.Иконописное училище, возникшее на базе этой рисовальной школы, относилось к ведомству императрицы Марии Федоровны. До недавнего времени об этом свидетельствовала надпись на аттике, выполненная во второй половине XIX века. В середине ХХ века это было второе здание Мстёрской средней школы №11, затем — дом «Союза художников Мстёры».Приём заявок на участие в конкурсе завершается 17 августа. Торги состоятся 21 августа. Начальная цена лота — 3,86 млн рублей.Оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Победители торгов будут обязаны провести работы по их реставрации и сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию объектов в установленном законом порядке. Для восстановления и современного приспособления ОКН инвесторы смогут получить льготное финансирование по ставке 9% годовых (6% — для реставрации под открытие гостиницы категории не менее чем «три звезды») — в частности, его предоставляет Банк ДОМ.PФ.Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе . Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале . Подробнее об условиях финансирования — на портале .Реклама. ПАО ДОМ.РФ