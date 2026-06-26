Вход на все площадки будет абсолютно свободным.

С 26 по 28 июня владимирцев и гостей города приглашают посетить инновационную книжную ярмарку под названием «33 страницы». Проект реализуется Союзом писателей России при поддержке Министерства культуры региона и Президентского фонда культурных инициатив в рамках программы «Центр культурного притяжения – Россия». Главной площадкой для встреч и презентаций выбран популярный гастромаркет «Рынок на Студеной». Официальный старт праздника запланирован на 26 июня в 15:00.Культурную программу украсят своим присутствием известные российские поэты и прозаики, среди которых Антон Васецкий, Татьяна Воронина, Елена Батуева, Геннадий Калашников, Виктор Леонидов, Тихон Синицын, Михаил Червяков и Григорий Шувалов. Свои новые произведения представят и талантливые местные авторы, включая Дмитрия Кантова, Ольгу Гунину и Вадима Забабашкина. Для читателей организуют не стандартные творческие вечера, а открытые дискуссии, в рамках которых можно будет искренне обсудить с создателями книг острые общественные темы.На ярмарочных прилавках свою продукцию выставят ведущие российские издательства, среди которых «Аквилегия-М», «Априори», «Вверх», «Молодая мама», «Проспект», «Факел» и «Челнок».Дополнительно в программу интегрированы выездные мероприятия: 27 июня в 13:00 литераторы выступят в Городском саду Суздаля у стен древнего Кремля. Кроме того, во Владимире на протяжении всех дней фестиваля посетители Музея ложки смогут увидеть уникальную экспозицию «Ложки известных писателей».