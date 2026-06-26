Власти уговорили перевозчиков не поднимать тарифы, пока решается вопрос с прямыми поставками топлива.

На волне проблем с горючим частные перевозчики Владимирской области допускали подорожание проезда в общественном транспорте, однако региональные власти вмешались и убедили их взять паузу. Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Олег Табунщик, в ведомство пришли два уведомления о готовящемся повышении.Индивидуальный предприниматель Князев, чьи автобусы ходят по маршрутам Владимир–Собинка, Владимир–Лакинск и Владимир–Ставрово, намечал рост тарифа с 15 июля, а ИП Морозов, обслуживающий направление Владимир–Мордыш, направил аналогичное извещение. После пятничной встречи с Ассоциацией перевозчиков стороны договорились заморозить увеличение стоимости, и сейчас чиновники прорабатывают схему прямых поставок бензина перевозчикам с нефтебаз.Министр транспорта Владимир Перцев заверил, что трудности с топливом — явление временное, над их устранением бьётся оперативный штаб во главе с губернатором, хотя конкретных сроков выправления ситуации министр не обозначил. В качестве запасного варианта прорабатывается закупка газомоторных автобусов, электробусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом.