В 09:13 6 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном...

В 09:13 6 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Собинском районе, д. Шувалиха, д. 5.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома и пристройки. Пожарные не дали огню распространиться на соседние строения, и ликвидировали пожар на площади 38 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 4 единицы техники, 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/