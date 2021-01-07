Глава областной администрации обратился к владимирцам через социальную сеть

Для многих православных людей Рождество – не менее значимый праздник, чем Новый год. Поэтому не удивительно, что 7 января «первые люди» региона не упускают возможность написать строчку-другую тёплых слов, адресованных землякам.Не остался в стороне и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин:— Светлого и радостного Рождества Христова! Пусть дух этого праздника наполнит каждое сердце, каждый дом, вдохновит на добрые поступки, на искренние проявления любви, душевной щедрости и теплоты. Счастья вам, друзья! — написал глава 33-го региона на своей странице в соцсети.