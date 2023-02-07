Он будет отменён, но сокращать медперсонал все равно будут.

Главврач Суздальской районной больницы Сергей Тимкин намерен уволить 33 человека, среди которых 16 санитарок. Взамен им предлагают устроиться уборщицами с окладом в 3230 рублей.После публикации статьи коллегами из 6 канала, историей заинтересовалась прокуратура Владимирской области, которая инициировала проверку в медучреждении. Врио прокурора региона встретился с сотрудниками ЦРБ.В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Артём Осипов и главный врач Сергей Тимкин. Установлено, что процедура сокращения санитарок нарушена. От них приняты заявления. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.Ближе к концу дня 6 февраля региональный минздрав ситуацию. Ведомство признало наличие нарушений процедуры увольнения. Главному врачу предписано отменить приказы и провести служебную проверку по вопросу соблюдения требований трудового законодательства. Однако увольнения санитаркам всё равно не избежать. Видимо, главврач издаст новый приказ.«В 2022 году допущен перерасход фонда заработной платы при отсутствии финансового обоснования. Появились долги и риски приостановления хозяйственной деятельности. Сохраняется несоответствие штата младшего медицинского персонала и штата врачей, что ведёт к отвлечению денег ОМС с расходов на жалованье, закупку медикаментов, расходных материалов и содержание имущества. В 2023 году предстоит капитальный ремонт стационара, что повлечёт изменение маршрутизации пациентов и снижение доходов медорганизации. С учётом уменьшения фонда оплаты труда принято решение сократить часть медперосонала. При сокращении санитарок им будут предлагать сотрудникам должность уборщика. Таким образом, сотрудники младшего звена сохранят место работы и не потеряют источник дохода», - добавили в минздраве.В пресс-службе также добавили, что изменение штатного расписания больницы коснется в том числе и административного персонала.Добавим, что в декабре 2022 года дефицит медработников в 33-ем регионе около 3000 человек.