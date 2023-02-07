6 февраля в областной столице стартовала регистрация на участие в “Лыжне России”. Об этом сообщили в администрации Владимира. Прием заявок законится 10 февраля. 41-я Всероссийская

6 февраля в областной столице стартовала регистрация на участие в “Лыжне России”. Об этом сообщили в администрации Владимира. Прием заявок законится 10 февраля. 41-я Всероссийская массовая гонка пройдет 11 февраля в парке «Дружба» областной столицы. Участники традиционно преодолеют дистанцию в 1, 5 и 10 километров. Участники до 17 лет включительно допускаются только с разрешения врача