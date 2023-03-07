Во Владимирской области живет ручной черный козел. На днях соцсети облетело видео с ездовым...

Во Владимирской области живет ручной черный козел.На днях соцсети облетело видео с ездовым козлом, запряженным в сани. За кадром необычную повозку погоняет женский голос. Оказалось, что Гром и его хозяйка - Ирина - из деревни Неклюдово Гусь-Хрустального района. С женщиной, которая по своей воле живет с настоящим козлом, встретилась Дарья Давыдова.- К каждой скотине свой подход. К каждой. Так-то оно так, но куры и кролики в сарае знают, к кому Ирина подходит чаще других.Гром, конечно, скотина и тот еще козел, но таких, как он больше нет.- У нас в деревне козлов-то нет...- Точно?- Нету, он один... Ааа!Пользы от козла - что молока. И судьба Грома ждала незавидная. Но Ирина решила дать ему шанс.- Он маленький когда был, я просто очень много с ним занималась. Водила его на поводке. Заставляла стоять. Он стоит, я только шаг делаю - он за мной идет.Родные поначалу не поняли, что она в нем нашла...- Мама сказала, он на черта похож.А муж, похоже, так и не смирился, что супруга связалась с каким-то козлом.- Вообще к скотине ревнует. Он говорит, ты их кормишь лучше, чем меня. Да, да, ага, про тебя говорят, да.В общем, за год Ирина этого козла окончательно охомутала.- Теперь берем вот эти салазки.Полдетства - с конями, полжизни - в дороге. Женщина много лет тянула лямку дальнобойщицы. И сейчас ходит в рейсы... на пару с козлом. Гром - парень упертый...- Пошел! Давай... Пошел, говорю!... но терпеливо сносит, когда им понукают. Помогает таскать домой сумки из магазина, опилки с пилорамы. И саму Ирину готов носить... на санях.Козла своего хозяйка гоняет и в хвост, и в бороду. Чтоб не застаивался. Соседи первое время смеялись, а потом поняли: любовь зла, и сердцу не прикажешь.- Пойдем чай пить, Гром.Такого козла, говорит Ирина, и в дом можно пустить. Скромный, рога не наставит, под вечер на них не придет. Взбрыкнет, бывает, но быстро отходит.- Гром, в комнату нельзя. Иди сюда! Гром!...да много ли еще нужно для счастья?- Мое счастье - то, что рядом со мной муж любящий... не этот (смеется). И свой дом, свое жилье.А мечта у Ирины простая. На весну хочет... тележку с большими колесами. Чтобы и дальше по жизни - душа в душу. Да и козлу с ней будет полегче.Дарья Давыдова. Андрей Синягин.